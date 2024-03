Rätselhafter Leichenfund in Solingen Zweite Wupperleiche ist jetzt identifiziert

Nach dem ersten traurigen Leichenfund war am 10. Februar dieses Jahres war ein weiterer Toter gefunden worden, und zwar unter der Müngstener Brücke. Zunächst war die Identität des Toten auch hier nicht klar. Am 21. Februar meldete der in Leichlingen lebende Bruder des Verstorbenen den 53-Jährigen als vermisst. Mit einem DNA-Abgleich wurde die Identität der Leiche schließlich zweifelsfrei geklärt. Um die Identität des Toten herauszufinden, hatte die Polizei auch in diesem Fall Bilder des Toten und seiner Bekleidung veröffentlicht.