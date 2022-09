Kollision an Kreuzung in Solingen : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kollision an Kreuzung in Solingen

Solingen Am Freitag kam es gegen 17 Uhr auf der Kreuzung Hildener Straße/Maubeshauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Motorradfahrer und einem 51-jährigen Autofahrer.

Laut der Polizei fuhr der Motorradfahrer auf der Hildener Straße. Der Fahrer des Audis war auf der Maubeshauser Straße unterwegs und bog in die Hildener Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. In der Folge verlor der Motorradfahrer die Kontrolle und stieß gegen ein weiteres Auto, das am Fahrbahnrand stand. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Hildener Straße zeitweise komplett gesperrt werden.