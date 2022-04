Solinger am Landgericht verurteilt : Zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen Drogenhandels

SOLINGEN/WUPPERTAL „Das war der größte Fehler meines Lebens“, bekannte der 46-jährige Solinger, der von Mai bis Juni 2015 und dann noch einmal im Januar 2016 in Solingen und Köln Marihuana einkaufte und damit handelte.

Jetzt musste er sich dafür vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Das Urteil: Zwei Jahre Haft auf Bewährung. 2000 Euro muss er in Monatsraten an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Die ständige Pflege an mehreren Fronten überforderte den Solinger auch finanziell. Als Meister in einem großen Metallwarenbetrieb, in dem er seit 1998 arbeitete, konnte er wegen der Pflegebelastung nur noch Teilzeit arbeiten und erhielt so nur noch 60 Prozent seines Gehalts. Als Folge konnte er auch die Hypotheken für sein Haus nicht mehr bedienen – 2017 musste er es verkaufen und wohnt jetzt mit den Töchtern zur Miete.