Einsätze an Konrad-Adenauer-Straße in Solingen Zwei Festnahmen nach Razzia in Innenstadt

Nachdem die Polizei am Freitagabend eine Razzia an Konrad-Adenauer-Straße, Mumm- und Kölner Straße durchgeführt hat, ermitteln nun Polizei und Staatsanwaltschaft. Bis 2 Uhr hatten die Einsatzkräfte am Freitag Bars, Wettbüros und weitere Einrichtungen in der Innenstadt durchsucht. Zeugen beobachteten, dass aus einer Bar an der Konrad-Adenauer-Straße ein Mann in Handschellen abgeführt wurde.