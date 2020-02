ZWAR-Gruppe in Solingen : Viel Spaß auf Augenhöhe

Die Nordic-Walking-Gruppe – hier mit Seniorenkoodinatorin Alexandra Simon (2.v.r.) und der Geschäftsführerin der Fuhrgemeinschaft, Tanja Isphording (6.v.l.). Foto: Fred Lothar Melchior

Wald „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ funktioniert in Wald besonders gut: Die ZWAR-Gruppe hat viel auf die Beine gestellt.

Und wie erkenne ich die Gruppe? Die Ansage von Ulrike Clauberg war klar: „Wir sind die Lebhaften.“ Dienstagsmittags trifft sich die Nordic-Walking-Gruppe nach ihrer Tour durch die Ohligser Heide im Café Steinbrink an der Focher Straße. Es ist nur eines von vielen Angeboten, die Walder Bürger mit Hilfe der Stadt und der Fuhrgemeinschaft zusammengestellt haben. Dabei liegt der Auftakt, je nachdem, wie man rechnet, erst zwei oder drei Monate zurück.

„Der Walder Stadtsaal wurde immer voller“, erinnern sich Teilnehmer an die Auftaktveranstaltung am 18. November 2019. Alexandra Simon, die Seniorenkoordinatorin der Stadt, hatte rund 6000 Walder zwischen 55 und 75 Jahren angeschrieben; mehr als 200 waren gekommen. Viele ließen sich begeistern: Das erste „Basistreffen“ der Walder ZWAR-Gruppe fand quasi im Anschluss im Dezember statt. Heute beteiligen sich etwa 90 Frauen und Männer.

Info Höhscheid, Gräfrath und Burg fehlen noch Vier Gruppen Die erste ZWAR-Gruppe Wiescheid-Solingen entstand bereits im Juni 2018 in Kooperation mit Langenfeld (www.zwar-wie-so.de). Im März 2019 folgte die Gruppe Hasseldelle/Kohlfurth – Kannenhof/Altenbau (www.zwar-solingen-ha-mi-ka.de). Die Gruppen für Wald (www.zwar-solingen-wald.de) und Ohligs wurden fast zeitgleich ins Leben gerufen. In Ohligs ist Sabine Vermeegen Ansprechpartnerin (Tel. 01575 / 6 18 93 96). Geschichte Das ZWAR-Konzept wurde 1979 an der Uni Dortmund entwickelt. Dort gibt es mit der weiter aktiven Gruppe Hoesch 2 auch eine der ältesten im Land. In NRW beteiligen sich in rund 70 Kommunen mehr als 210 Gruppen. www.zwar.org

Das Erfolgsrezept von ZWAR ist einfach: kein Verein, kein Mitgliedsbeitrag, alles in Eigenregie, alle auf Augenhöhe. „Wir speisen uns aus uns selbst“, erklärt Ulrike Clauberg – und bieten alles Mögliche an, was Spaß macht, von der Doppelkopf-Runde bis zur Kreativgruppe. Oder, wie Robert Gernhardt in „Mitte des Lebens“ dichtete: „Mit dem ersten Glockenton ging der Biber in Pension, und die Zeit, die ihm noch blieb, folgte er dem Lustprinzip.“ Mit dem kleinen Unterschied, dass (geschätzt) ein Viertel der Walder ZWARler noch berufstätig ist.

Da gibt es diejenigen wie Rita und Gerd Achterwinter, die ohnehin ein ausgefülltes Leben führen, aber mitmachen, „weil es nicht schaden kann, wenn man den Horizont erweitert“. Andere schließen sich an, weil sie einsam sind. „Mich haben nach den ersten Berichten ganz viele Therapeuten und Hausärzte angerufen“, berichtet Seniorenkoordinatorin Alexandra Simon. Klaus Lange stieß von selbst zu der Gruppe: „Ich bin vor zehn Jahren nach Solingen gezogen und habe kaum Leute kennengelernt. Jetzt hat sich mein Bekanntenkreis so etwas von vergrößert.“

„Die Leute sind engagiert und haben Spaß dabei“, sagt Rainer Katzmann: „Ich stehe hinter dem Konzept.“ Er wird auf der Homepage der Gruppe als Kontakt genannt – neben anderen, die spezielle Angebote wie den Fotografie- oder den Wanderkreis betreuen.

„Wir organisieren auch schon Tagestouren“, erläutert Lutz Jablonski. Geplant ist beispielsweise eine Fahrt mit dem „Rheingold“-Zug nach Trier. Es gibt zudem Kooperationen mit anderen ZWAR-Teams – so etwa am 1. April, wenn 50 Personen zum Landtag fahren.

Der rasche Erfolg hat selbstbewusst gemacht. „Wir sind die mit Abstand beste ZWAR-Gruppe“, sagt Tanja Isphording mit voller Überzeugung. Die Diplom-Pädagogin führt die Geschäfte der Fuhrgemeinschaft, begleitet die Walder Gruppe und stellt auch Räume zur Verfügung, etwa für das zweiwöchentliche Basistreffen. Alexandra Simon von der Stadt will zwar keine Rangliste aufstellen, lobt aber: „Es ist schon bombastisch, was in derart kurzer Zeit geschaffen wurde. Ich bin schon stolz darauf. Es belebt den Stadtteil und die Nachbarschaft – und ist irgendwann auch für die Stadt kostengünstig.“

Solange es noch weiße ZWAR-Flecken im Stadtgebiet gibt, sind die Walder auch offen für Bürger etwa aus Gräfrath. Isphording: „Wir hätten kein Problem damit.“

„Ich denke, Gräfrath wird irgendwann mit auf das Pferd springen“, kommentiert Seniorenkoordinatorin Alexandra Simon. Die nächste Gruppe soll allerdings in Höhscheid ins Leben gerufen werden. In diesem Jahr werde es, wenn der Verkehr in Unterburg dann wieder fließt, auch ein Angebot im Grafenstädtchen geben.