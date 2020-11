Firmenbesuch : Oberbürgermeister zum Firmenbesuch bei Aricon

Ohligs Oberbürgermeister Tim Kurzbach besichtigte die Firma Aricon im Monhofer Feld. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige und langlebige Kunststoffbauteile und ist Marktführer bei Dosierbehältern.

(uwv) Die Firma Aricon entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige und langlebige Kunststoffbauteile. Das Unternehmen aus dem Monhofer Feld in Ohligs ist Marktführer bei den Produkten Dosierbehälter und Auffangwannen, die bei Prozessen in der chemischen Industrie und der Wasseraufbereitung eingesetzt werden und verhindern, dass wassergefährdete Medien in das Grundwasser gelangen.