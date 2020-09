Auszeichnung für nachhaltige Entwicklung in Solingen : Zukunftskämpfer erhalten Agenda-Preis

Solingen Unter ungewöhnlichen Bedingungen zeichnete die Stadt am Samstag die Flüchtlingshilfe auf Lesbos mit dem Agenda-Preis aus – Sonderpreise bekamen die Kita Rupelrath und die Fridays für Future-Ortsgruppe.

Es ist gerade elf Tage her, dass Moria in Flammen aufgegangen ist, als Ioanna Zacharaki am Samstag die Stufen zur Bühne hochsteigt. Nur langsam finde sie ihre Worte wieder, sagt sie. Die Solingerin nimmt an diesem Nachmittag den Agenda-Preis der Stadt Solingen entgegen für den Einsatz ihrer Flüchtlingshilfe auf Lesbos. Oberbürgermeister Tim-Oliver Kurzbach überreicht ihr eine Urkunde, bedankt sich dafür, dass die Initiative „unsere gemeinsamen europäischen Werte zum Schutz der Menschenrechte verteidigt“.