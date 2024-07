Einsatz in Solingen Zoll kontrolliert Baustelle und wird fündig

Neun Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am Mittwoch eine Baustelle in der Solinger Innenstadt kontrolliert. Das berichtet die Behörde auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die Prüfung fand verdachtsunabhängig statt, es gab im Vorfeld also keine Hinweise“, heißt es von einem Sprecher des zuständigen Hauptzollamtes Düsseldorf. Mit derlei Kontrollen geht der Zoll unter anderem gegen Schwarzarbeit vor.