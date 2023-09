Traditionelles Fest Zöppkesmarkt in Solingen eröffnet – hier können Besucher kostenlos parken

Solingen · In der Innenstadt ist am Wochenende richtig was los. Die Veranstalter und Trödler des Zöppkesmarktes freuen sich bis einschließlich Sonntag auf Tausende Besucher, und die Wetterprognosen sind hervorragend: An allen drei Veranstaltungstagen können die Gäste bei sonnigem Wetter nach Herzenslust in alten Schätzchen, Dekorativem, Nützlichem und Kitsch stöbern.

08.09.2023, 16:33 Uhr

9 Bilder Gute Stimmung auf dem Zöppkesmarkt 9 Bilder Foto: RP/Alexandra Rüttgen