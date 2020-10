Solinger vor dem Landgericht angeklagt : Zögerliche Geständnisse im Drogenprozess

SOLINGEN/WUPPERTAL Für den zweiten Verhandlungstag am Wuppertaler Landgericht im Prozess gegen eine Bande von fünf Drogenhändlern aus dem Solinger Raum hatten die Angeklagten weitgehende Geständnisse angekündigt.

Die Anklage warf ihnen kiloweisen Kauf von Marihuana, Haschisch und Kokain in Roermond und Dortmund vor – alles in der Zeit vom 1. April bis zum 21. November letzten Jahres. Dazu den illegalen Transport über die holländische Grenze und die heimliche Lagerung der Rauschmittel in Privatwohnungen in Ohligs und in der Solinger Innenstadt.