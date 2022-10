Solinger wegen Totschlags vor Gericht : Zeugin berichtet von plötzlicher Wesensveränderung

Solingen/Wuppertal Ein Solinger soll seine Lebensgefährtin getötet und ihren Leichnam im Schwarzwald verbrannt haben. Eine Zeugin spricht am Montag am zweiten Verhandlungstag von seiner Wesensveränderung.

Sie kannten sich vom Sport. Er wirkte fürsorglich und liebevoll, aber verschwiegen. Über seinen Sohn und dessen Mutter will er nicht reden. Sie gehen mit dem Jungen in den Zoo. Dann ist Funkstille für ein paar Tage. Die Frau, die nun als Zeugin aussagt, fährt nach München zu ihrer Schwester, derweil nimmt das Drama bei ihm zuhause seinen Lauf. In der Beziehung kriselt es seit langem, seine Lebensgefährtin will nachts nochmal weg. Er will sie nicht gehen lassen – sie droht damit, das Kind mitzunehmen. Eigentlich ist man getrennt, die Gemengelage in der gemeinsamen Wohnung ist kompliziert. Um sie vom nächtlichen Verschwinden mit dem Dreijährigen abzuhalten, legt er von hinten seinen Arm um ihren Hals. Sie stirbt, er fährt mit der Leiche im Kofferraum und dem Sohn im Kindersitz in den Schwarzwald. Dort scheitert der Versuch, die Frau zu vergraben. Er kippt Benzin über die Leiche und verbrennt sie. So hat es der Angeklagte selbst geschildert.

Nun sitzt der 33-Jährige wegen Totschlags auf der Anklagebank und im Zeugenstand erinnert sich die Frau an die gemeinsam verbrachten Tage, die den Angeklagten erst kurz vor der Tat beim Sport kennengelernt hatte. Dass sich sein Vater umgebracht hat, als er noch ein Kind war. Dass er sich fortan in seinem Zimmer eingeschlossen hat und mit 18 von zuhause ausgezogen ist: All das hatte er ihr da schon erzählt. Nach der Woche ohne Kontakt sei er plötzlich ein Anderer gewesen. Gefühlskalt, zurückgezogen, sie erkennt ihn nicht wieder. Dann fragt er sie, ob sie schon mal jemanden umgebracht hat. Dass er sich wünschen würde, jemand könne in ihn hineinschauen, sagt er ihr auch. Was wirklich passiert ist am Abend des 6. September, sagt er nicht.

Seine Partnerin habe ihn verlassen und den Jungen bei ihm gelassen, so erzählt er es ihr und anderen Leuten. Sie schläft neben ihm in der Wohnung, in der er kurz zuvor die Leiche seiner toten Lebensgefährtin in die Folie eines Planschbeckens eingewickelt hatte. Er wirkt schreckhaft und schläft unruhig – was wirklich passiert ist, hört sie später von einem gemeinsamen Bekannten und von der Polizei. Zuvor hatte sie ihm gesagt, er solle sich psychologische Hilfe suchen. Seine plötzliche Wesensveränderung sei ihr unheimlich vorgekommen. Das Gericht hat einen psychiatrischen Sachverständigen mit der Begutachtung des Solingers beauftragt.