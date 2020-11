Tat in Solingen : Zeuge verfolgt Ladendieb und wird ausgeraubt

Solingen Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Dienstagabend in Solingen an der Wupperstraße verfolgte ein Kunde den Täter. Der flüchtende Dieb zog jedoch ein Messer und bedrohte den 21-Jährigen.

Um 18.25 Uhr verließ der Täter einen Supermarkt an der Wupperstraße und aktivierte dabei die Diebstahlwarnanlage des Geschäfts. Ein Kassierer forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Unbekannte rannte jedoch aus dem Laden und flüchtete in Richtung Oststraße.

Ein 21-jähriger Kunde verfolgte den Ladendieb. Als dieser ihn bemerkte, bedrohte er den Kölner in der Baumstraße mit einem Messer und forderte Bargeld. Der 21-Jährige übergab dem Räuber daraufhin sein Geld. Der Unbekannte flüchtete.

Der Täter trug einen auffälligen orange-braunen Mundnasenschutz. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. In dringenden Fällen auch über die 110.

(red)