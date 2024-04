Trauer um Jürgen Serke „Ein Leben für die verbrannten Dichter“

Das „Zentrum für verfolgte Künste“ in Solingen beherbergt die Literatursammlung „Verbrannte Dichter“ des Journalisten Jürgen Serke. Das Museum war Ende 2015 eröffnet worden und erinnert auch auf Grundlage von Serkes Sammlung an Künstler, die in der NS-Diktatur und in der DDR verfolgt und deren Werke verboten worden waren.