Beim Bau des Ittersammlers in Solingen : Zement verunreinigt Baverter Bach

Beim Bau des Ittersammlers in Solingen

Solingen Eines der größten Bauprojekte der Technischen Betriebe Solingen (TBS) ist der Bau des sogenannten Ittersammlers. Dabei kam es jetzt zu einem Zwischenfall.

Dabei ist es jetzt allerdings zu einem Zwischenfall gekommen, wie die Stadt am Montag mitteilte Ein Teil der Zementsuspension ist an der Böschung neben dem Baverter Bach ausgetreten und in den Bach geflossen. Im Gelände unterhalb der Caspersbroicher Straße wurde das Bachbett auf einer Länge von rund 250 Metern bis kurz vor der Ittermündung verunreinigt.