Zebrastreifen : Friedrichstraße ohne Zebrastreifen

Info

Regelung An Zebrastreifen müssen Autofahrer Fußgängern immer das Überqueren der Fahrbahn gewähren. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder und unter Umständen Punkte in Flensburg.

Kosten Die notwendigen Finanzmittel für die Umsetzung der Baumaßnahme an der Friedrichstraße in der Stadtmitte in Höhe von rund 66.000 Euro stehen im Haushalt bereits seit langer Zeit zur Verfügung. Allein an der kompletten Umsetzung der Baumaßnahme haperte es bisher.