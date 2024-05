Mittelstand im Bergischen Land und Leverkusen Zahlungsmoral hat sich verschlechtert

Um die Zahlungsmoral der mittelständischen Kunden in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen sowie in Wermelskirchen, Hückeswagen oder Radevormwald ist es nicht mehr so gut bestellt wie im Vorjahr. Hatten die Unternehmen mit zehn bis 500 Beschäftigten im vergangenen Jahr noch die Schulnote 2,1 vergeben, so rutschte der Wert in diesem Frühjahr auf die Note 2,3 ab. „Das ist zwar immer noch ein guter Wert, allerdings müssen die mittelständischen Unternehmen zum Teil länger auf ihr Geld warten“, sagt Andreas Koch.