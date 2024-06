„Bauen – Kaufen Wohnen“ in Solingen Zahl der Sozialwohnungen sinkt auf 3352

In Deutschland fehlen mehr als 910.000 Sozialwohnungen – so das Ergebnis einer Mitte Januar veröffentlichten Studie, die unter anderem vom Deutschen Mieterbund in Auftrag gegeben wurde. Wie viele es in Solingen sind, weiß Funda Altun-Osterholt nicht genau. Für die Geschäftsführerin des Mieterbunds Rheinisch-Bergisches Land ist aber klar: „Bezahlbarer Wohnraum fehlt definitiv.“