Arbeitsmarkt in Solingen : Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt

Arbeitsmarkt in Solingen

Solingen Der Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle. Die Agentur für Arbeit sieht nur einen „schwachen Frühjahrsaufschwung“. Im April verzeichnete sie für die Klingenstadt 6954 arbeitslos gemeldete Personen – vier weniger als im März dieses Jahres.

„Die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin deutlich auf den Arbeitsmarkt aus. Da dieser nun über ein Jahr lang weniger aufnahmefähig war, verlagert sich Arbeitslosigkeit jetzt von der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung“, sagt Martin Klebe. Der Leiter der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal ergänzt: „Damit einhergehend ist auch die Langzeitarbeitslosigkeit gestiegen.“

Als „gutes Signal“ wertet Klebe den Rückgang der Anzeigen auf Kurzarbeit . Die Stellensituation entwickelt sich dagegen immer noch sehr verhalten. Klebe: „Ich hoffe, dass nach Überwindung der Einschränkungen des Lockdowns eine spürbare Belebung am Arbeitsmarkt einsetzt.“

Arbeitsmarkt in Mettmann, Erkrath, Wülfrath

Arbeitsmarkt in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Deutlicher Anstieg der Langzeit-Arbeitslosen-Zahlen

Somit haben im Oktober des vergangenen Jahres in Solingen 513 Betriebe für knapp 3000 Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt. Die Kurzarbeiterquote lag damit im Oktober bei 5,4 Prozent. Zum Vergleich: In den bergischen Nachbarstädten Remscheid und Wuppertal lag die Kurzarbeiterquote – sie stellt den Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dar – mit 8,5 Prozent beziehungsweise 5,9 Prozent höher.