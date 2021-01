Arbeitsmarkt in Solingen : Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar deutlich an

Solingen Im ersten Monat des neuen Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen in der Klingenstadt um 160 Personen im Vergleich zum Dezember 2020 gestiegen. Die Erwerbslosenquote liegt jetzt bei 8,3 Prozent.

In der Klingenstadt sind aktuell 7229 Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber Dezember 2020 sind das 160 Frauen und Männer mehr. Im Vergleich zum Januar 2020 verbuchte die Arbeitsagentur 1051 Jobsuchende mehr. Die Erwerbslosenquote liegt jetzt bei 8,3 Prozent. Vor Jahresfrist, noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, lag die Quote bei lediglich 7,1 Prozent.

Doch die Daten über die tatsächlich erfolgte Kurzarbeit erfordern eine Wartezeit von einem halben Jahr. Von daher kann die Arbeitsagentur aktuell nur von der Kurzarbeit aus Juli 2020 konkrete Zahlen nennen. Danach haben in Solingen 708 Betriebe mit zusammen 6682 Personen konjunkturelles Kurzarbeitergeld beantragt. Die Kurzarbeiterquote, also der Anteil der Kurzarbeiter an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, betrug im Juli 12,6 Prozent. Am stärksten von Kurzarbeit betroffen waren im Juli laut Martin Klebe das verarbeitende Gewerbe, der Kfz-Handel und unter anderem das Gastgewerbe.