Corona in Solingen : Die Zahl der Erkrankten sinkt

Corona in Solingen

Solingen Wie die Stadt mitteilte, ist die Zahl der an Corona erkrankten Solinger aktuell auf 40 Personen zurückgegangen. Tags zuvor wurden noch 47 Bürger mit nachgewiesenen Infektionen gemeldet. Sieben Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut.

In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 285 Personen, 2721 konnten die Quarantäne inzwischen verlassen. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt sieben Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 4,3 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. 383 Menschen sind wieder genesen. Zwölf mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben.