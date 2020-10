Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal : Viereinhalb Jahre Haft nach Überfall-Serie

Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal

Solingen / Wuppertal In einem Fall um Raub auf offener Straße und in Bankfoyers muss ein 20-jähriger Angeklagter aus Solingen ins Jugendgefängnis – zur nachträglichen Erziehung.

(mis) Zu vier Jahren Haft war ein Solinger mit afghanischer Nationalität bereits wegen Raub und Körperverletzung vom Amtsgericht verurteilt worden, aber die Berufungsinstanz verwies das Verfahren zur Neuaufnahme an das Landgericht Wuppertal. Es war nicht klar, ob nun Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht in diesem Fall anzuwenden gewesen wäre.

Die Schätzungen zum Alter des Neu-Solingers lagen extrem weit auseinander. In Marl in der Aufnahmestelle wurde er nach sechsmonatiger Flucht im Jahr 2016 erst auf 17 geschätzt, aber dann mit 20 in den Papieren entlassen. Der medizinischen Gutachter wie auch die Jugendhilfe hielten ein deutlich höheres Alter für möglich, die Ausrechnung über den Lebenslauf des Angeklagten blieb erfolglos.