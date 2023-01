Prozess am Landgericht Wuppertal Videos zeigen Vorgänge der Messerstecherei-Nacht

Das Blut tropft auf den Boden und die Tische. Der Wirt reißt sich das Shirt vom Körper. Man sieht die Einstiche in seinem Oberkörper, eine Frau drückt dem Opfer ihre Jeansjacke auf die Wunden. Es herrscht Panik in der Bar in Ohligs. Einige Gäste ergreifen die Flucht – sie kommen später zurück, um dem schwerverletzten Wirt zu helfen. Mit sieben Messerstichen und einem Lungenkollaps wird der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik gebracht.