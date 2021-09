Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Verteidiger stellt Antrag auf Freilassung der Angeklagten

Foto: dpa/Marcel Kusch 9 Bilder Trauer nach Tod von fünf Kindern in Solingen

Update Solingen/Wuppertal Rechtsanwalt Thomas Seifert hält den Freispruch für die wegen Mordes an fünf ihrer sechs Kinder angeklagte Solingerin in greifbarer Nähe. An den Leichnamen der Kinder soll bereits im November 2020 männliche DNA sichergestellt worden sein, die bislang nicht zugeordnet werden konnte.