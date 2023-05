Prozess am Landgericht Wuppertal Urteil im Messerstecher-Prozess

Vor den Plädoyers und der Urteilsverkündung am späten Freitagnachmittag war der „Machtkampf“ zwischen der Verteidigung und dem Vorsitzenden Richter erneut eskaliert: Die Querelen zogen sich von Beginn an durch den Prozess am Wuppertaler Landgericht gegen die vier Solinger, die dort seit Januar auf der Anklagebank saßen. Der Vorsitzende bestand gegen den Widerstand der Anwälte darauf, noch an diesem Verhandlungstag die Plädoyers hören und das Urteil verkünden zu wollen.