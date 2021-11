Landgericht verkündet Urteil : Höchststrafe im Solinger Kindsmordprozess

Solingen / Wuppertal Im Prozess gegen die wegen Mordes an fünf ihrer sechs Kinder angeklagten Mutter aus Solingen hat die Kammer ihr Urteil gesprochen: Lebenslange Haft mit der besonderen Schwere der Schuld.

Dass sie morgens aufsteht, und mittags sind die Kinder tot: Es ist kaum vorstellbar, dass die Angeklagte das so geplant hat. Was in den Stunden dazwischen passiert ist, weiß nur sie selbst. War es Rache am untreuen Ehemann? Er hatte die Trennung an diesem Morgen via Facebook verkündet. Geahnt hat sie es schon längst, gesagt hat er nichts. War es Verzweiflung, weil ein Lebensentwurf zusammenbrach? Auch das ist möglich – nach allem, was man weiß, war das idealisierte Familienleben ein instabiles Gebilde. Die Kinder als „Erfüllungsgehilfen“ für die heile Welt und funktionslos, als der Mann sich in ein neues Leben verabschiedet.