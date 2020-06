Prozess am Landgericht Wuppertal : Berufsverhandlung wird zur Rechenstunde

SOLINGEN / WUPPERTAL Eine 37-Jährige war wegen fahrlässiger Trunkenheit zu einer Geldstrafe verurteilt worden, der Führerschein wurde eingezogen. Die 1,09 Promille waren nicht mehr wegzudiskutieren, und das erstinstanzliche Urteil ist rechtskräftig.

Bei 1,1 Promille spricht man in juristischem Sinne von absoluter Fahruntüchtigkeit: Aus einer Ordnungswidrigkeit wird eine Straftat. Bei der 37-jährigen Solingerin, die wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr auf der Anklagebank gelandet war, wurden 1,09 Promille im Blut festgestellt. Das war um fünf Uhr am frühen Morgen. Davor hatte die Frau in ein „Vortestgerät“ gepustet. Um 3.39 Uhr waren so 0,51 Promille gemessen worden, eine halbe Stunde später waren es 0,58 Promille.

Beim Amtsgericht hatte ihr die Trunkenheitsfahrt eine Geldstrafe eingebracht – viel schwerer wog jedoch der Entzug der Fahrerlaubnis. Hinzu kam eine dreimonatige Sperrfrist, die sie abzuwarten hatte, bevor sie den Führerschein hätte neu machen können.

Das Ganze liegt beinahe zwei Jahre zurück – am Landgericht hätte nun die Berufung verhandelt werden sollen. Die nahm die Angeklagte zähneknirschend zurück. Zuvor allerdings hatte ihr Anwalt die Verhandlung noch zu einer Rechenstunde werden lassen.

Das Problem aus Sicht der Verteidigung: die 0,01 Promille, die man gerne irgendwie weggerechnet hätte. Die Polizeibeamten waren offenbar davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt der Blutabnahme der Promillewert schon gesunken gewesen sei und die 1,1-Promille-Grenze sicher überschritten gewesen sein müsse. Andernfalls hätte es diese Anklage nicht gegeben, die Sache wäre als Ordnungswidrigkeit abgehandelt worden.

Der Verteidiger sah die Sache hingegen anders und sprach von einer Anflutungsphase, in der sich seine Mandantin befunden habe. Dafür würde sprechen, dass die Werte des „Vortestgerätes“ niedriger gewesen wären. Im Klartext heißt das: Die Frau müsste kurz vor der Begegnung mit der Polizeistreife so viel in sich reingekippt haben, dass sich der Alkoholpegel innerhalb von einer Stunde im Gewahrsam verdoppelt hat. Am Ende ging es um Schwankungsbreiten und Umrechnungsfaktoren: Es war hohe Mathematik, die da bemüht wurde. Eine vom Gericht hinzugezogene Gutachterin sorgte schlussendlich für Aufklärung: Die Vortestgeräte, in die man bei Verdacht auf Alkoholkonsum hinein blasen würde, seien ungenau und bei Gericht nicht verwertbar. Entscheidend sei die Blutprobe, und die sei eindeutig gewesen.

Eingebrockt hatte sich die Angeklagte die ganze Sache im Übrigen auch noch selbst: Nachdem sie ihren Lebensgefährten aus dem offenen Vollzug abgeholt habe, sei man bei Freunden zum Feiern gewesen. Von dort sei man mit dem Taxi gefahren. Sie sei zuhause ausgestiegen, der Freund habe sich weiter zu einer Kneipe in der Scheidter Straße chauffieren lassen. Weil sie befürchtet habe, dass er dort Drogen nehmen würde, soll sie ihm dorthin gefolgt sein und einen Aschenbecher ans Fenster geworfen haben.

Um den vermeintlichen Drogenmissbrauch zu melden, soll sie die Polizei gerufen haben, in einen Peugeot gestiegen und damit zurück nach Hause gefahren sein. Dort soll sie betrunken auf dem Bordstein gesessen haben – in Sichtweite das Fahrzeug, die Motorhaube noch warm. Hatte es für die Promillefahrt damals noch Zeugen gegeben, hatten die sich später beim Amtsgericht an nichts mehr erinnern können.