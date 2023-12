Suizid-Prävention in Gefängnissen „Wir können den Inhaftierten nur vor den Kopf sehen“

Deutschlandweit gab es in Justizvollzugsanstalten (JVA) auch im Jahr 2023 zahlreiche Suizide. Erst vor gut einer Woche musste das Gefängnis in Wuppertal-Vohwinkel melden, dass ein zu zwölf Jahren Haft verurteilter Solinger tot in seiner Einzelzelle entdeckt worden war. Erst drei Tage zuvor war der Indizienprozess am Wuppertaler Landgericht zu Ende gegangen, wo dem Angeklagten vorgeworfen worden war, seine Ex-Freundin erdrosselt und ihre Leiche in den Niederlanden in einen Schifffahrtskanal geworfen zu haben.