Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Viele unbeantwortete Fragen der Jugendzeit

Solingen / Wuppertal Im Kindsmord-Prozess sagte ein Psychologe aus, der die jetzt angeklagte Mutter im Alter von 13 Jahren behandelt hatte. „Sie war immer in Not“, erinnert sich der Leiter der Ambulanz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Viersen.

Ritzen, Weinen und das Gefühl, sich umbringen zu wollen: Was der ehemalige Leiter der Ambulanz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen im Zeugenstand über die Angeklagte erzählte, hörte sich hochdramatisch an. Es sei immer wieder um „Brandbekämpfung“ gegangen und um einen emotionalen Ausnahmezustand, der nicht geendet habe. Dreimal sei die mittlerweile 28-jährige Solingerin, die im September 2020 fünf ihrer sechs Kinder getötet haben soll, vor mehr als 15 Jahren in akuten Krisen stationär aufgenommen worden.

„Sie war immer in Not“, erinnerte sich der Psychologe an die zwei Jahre, in denen man versucht habe, dem verzweifelten Mädchen zu helfen. Es sei um Mobbing in der Schule gegangen und auch um Probleme mit dem Vater, der kein Wort mit ihr gesprochen habe. Auch über den sexuellen Missbrauch durch einen Bekannten sei gesprochen worden.

Und dann sei da dieser Anruf der Polizei gewesen: Der des Missbrauchs verdächtigte Mann war zum angegeben Tatzeitpunkt in Haft. Daraufhin habe der Vorwurf der falschen Verdächtigung im Raum und die damals 13-Jährige Angeklagte auf einmal selbst am Pranger gestanden. Hat sie sich vielleicht an die Tatzeit falsch erinnert? Ungeklärt. Die Angeklagte galt fortan als jemand, der lügt.

Derweilen rangen Psychologen und Sozialpädagogen weiterhin um das Seelenheil des Mädchens. Vielleicht stimmt da etwas nicht? Vielleicht Missbrauch in der Familie? Fragen über Fragen – in der Patientenakte aufgeschrieben, und dennoch bis heute unbeantwortet geblieben. Umso bemerkenswerter war nun ein Satz, der am mittlerweile 13. Verhandlungstag im Solinger Kindsmord-Prozess aufhorchen ließ. Gesagt von jenem Ambulanz-Leiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie über die Angeklagte: „Wir hatten damals immer das Gefühl, dass da noch viel mehr war“.

Das sehen auch die Verteidiger so, die im Prozess versuchen, die psychologischen Sachverständigen „zum Jagen zu tragen“. Ein wegen Kinderpornografie verurteilter Vater, der Ehefrau und Tochter dazu gedrängt haben soll, zuhause nackt herumzulaufen: Läge es da nicht nahe, über sexuellen Missbrauch in der Familie nachzudenken? Stattdessen nun solche Fragen der psychiatrischen Sachverständigen an den Kollegen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Warum gab es keine psychiatrische Diagnose ? Wurden damals langfristige Ziele und ein Behandlungsplan aufgestellt ? Warum war nur von tiefer Traurigkeit die Rede, und nicht von Depression?

Hier mögen sich „Theoretiker“ an einem „Praktiker“ abgearbeitet haben. Wer therapieren will, braucht einen Plan. Wer hingegen verzweifelte Kinder vor sich sitzen hat, ist vor allem eines: ein Brandlöscher. „Man macht keine Therapie mit jemandem, der ertrinkt. Den rettet man erstmal“, stellte der Zeuge klar.