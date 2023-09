Prozess am Landgericht Wuppertal Sechs Männer nach Raubüberfällen auf Prostituierte angeklagt

Sie sind in Wuppertal in den Zug gestiegen und nach Solingen gefahren. In der Klingenstadt angekommen, haben sie die Telefonnummer einer Prostituierten gewählt. Unter dem Vorwand, ihre sexuellen Dienste in Anspruch nehmen zu wollen, haben sie später an der Türe der Frau geklingelt. Zu dritt sollen sie sich in die Wohnung gedrängt und die Frau mit einer Softair-Pistole bedroht haben. Einer der Männer soll auf die schreiende Frau eingeschlagen haben. Dann soll einer noch die Tasche des Opfers mitgenommen haben. Am Hauptbahnhof im Stadtteil Ohligs wurden sie schließlich von der Polizei festgenommen.