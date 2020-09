Landgericht Wuppertal : Angeklagter nimmt mildes Urteil sofort an

Solingen / Wuppertal Nach einem Prozess um Straßengewalt in der Solinger Innenstadt hat das Landgericht einen vorbestraften 20-Jährigen verurteilt. Die bestehende Jugendhaft nach fünf ähnlichen Delikten wurde auf vier Jahre und fünf Monate aufgestockt.

Dieser Tatbeschreibung widersprach sein Anwalt: Am Tatabend – gerade entlassen aus einer Entzugsklinik nach Rückfall – habe er mit seinem Begleiter bereits eine Flasche Wodka geleert. Bei der zufälligen Begegnung mit dem Schulkamerad und dessen Begleitung habe man über dies und das, in Deutsch und Türkisch gesprochen. Der Joint, den die beiden geraucht dabei haben sollen, habe es ihm angetan. Er habe selber einige Züge nehmen wollen, wie es zu Schulzeiten wohl schon häufiger vorgekommen sei. Das habe der Kamerad abgelehnt. Danach sei die Unterhaltung in den – wie es ein Zeuge definierte – „Arschloch-Modus“ gekippt. Der Griff nach dem Joint, einige heftige Züge und einem Wurf zurück vor die Füße endete in einer Rangelei, für die er sich entschuldigen wolle.