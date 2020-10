Urteil am Landgericht Wuppertal : Milde Haftstrafe im Messerattacken-Prozess

Urteil am Landgericht Wuppertal

Solingen / Wuppertal Das Landgericht Wuppertal entschied im Fall des irakischen Familienvaters aus Solingen wegen gefährlicher Körperverletzung auf eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

Zwischen den Eheleuten gab es schon länger Streit. Nach einer Flucht der in den Wirren des Irakkriegs verfolgten Kurden-Familie jesidischen Glaubens waren die Familienmitglieder nach Jahren der Trennung erst in Solingen wieder vereint worden. Der Vater, in Mossul Besitzer eines Getränkehandels mit mehreren Filialen, wurde von dort wegen des Verkaufs alkoholischer Getränke vertrieben. Ein Bombenattentat verletzte einer seiner Söhne schwer, ein Fuß musste amputiert werden. Seine Häuser und die Firma musste er verkaufen, um die Schlepper für die Flucht der Familie bezahlen zu können.