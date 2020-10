Zivilprozess am Landgericht Wuppertal : Witwen-Klage auf Schadensersatz abgewiesen

Solingen / Wuppertal Die Klage der Solingerin, deren Mann bei einem Polizeieinsatz in der eigenen Wohnung ums Leben kam, wurde abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte das erste Verfahren eingestellt, der Polizist soll in Notwehr gehandelt haben.

Es hatte sich bereits am ersten Verhandlungstag angekündigt, nun hat der Zivilrichter am Wuppertaler Landgericht sein Urteil verkündet: Die Klage der Frau, deren Mann bei einem Polizeieinsatz in der eigenen Wohnung ums Leben kam, wurde abgewiesen. Andernfalls hätte das Land NRW tief in die Tasche greifen müssen: Die Klägerin hatte Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 200.000 Euro für sich und ihre Tochter gefordert.