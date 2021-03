Urteil am Landgericht Wuppertal : Lebenslange Haft nach Raubmord in Solinger Hofschaft

In diesem Haus war der veurteilte 47-Jährige im Februar vorigen Jahres von der 76-jährigen Bewohnerin beim Einbruch überrascht worden. Foto: Peter Meuter (pm)

Solingen / Wuppertal Ein 47-jähriger Solinger wurde für schuldig befunden, im Februar vorigen Jahres eine Rentnerin mit einem Stein bei einem Einbruch erschlagen zu haben.

Stille Trauer und einige geballte Fäuste – so reagierten die Angehörigen nach der Verurteilung des Einbrechers zu lebenslanger Haft, der eine 76-jährige Rentnerin in ihrem Haus in der Solinger Hofschaft Schnittert ermordet hatte. Der 47-Jährige war nach langer Prozessdauer am Landgericht Wuppertal überführt worden und hatte ein Geständnis abgelegt.

Es war – statistisch gesehen – ein simpler Einbruchsdiebstahl des arbeits- und wohnsitzlosen Solingers, der über die letzten 30 Jahre zum Gewohnheitsdieb wurde, um seine Drogensucht zu finanzieren.

Es sei das „Treffen zweier Lebenslinien“ gewesen, so das Gericht: Die unerwartete Rückkehr der Hausbesitzerin, während der Ertappte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsuchte und jetzt den Fluchtweg abgeschnitten sah, führte zu einer Kurzschlussreaktion. Erst ein Gerangel, dann tödliche Hiebe mit einem Stein auf den Kopf des Opfers, dann die Flucht mit der Beute.

Eine Verurteilung zu lebenslanger Haft war zu erwarten gewesen, selbst der Verteidiger war da realistisch. Uneinig war man sich nur bei den Randbedingungen. Die Nebenkläger sahen die „Besondere Schwere der Schuld“. Einer möglichen späteren Begnadigung wäre damit der Riegel vorgeschoben worden. Das Gericht sah es anders: Hier habe es an einer klaren Absicht, einem Plan zur Tötung gefehlt.

Auch hinsichtlich einer Sicherungsverwahrung nach der Haft gab sich das Gericht moderat und folgte dem Staatsanwalt, der das Wort „vorläufig’ favorisierte. Man wolle eine endgültige Entscheidung von einer positiven Entwicklung des Angeklagten abhängig machen. „Mit dem Geständnis haben Sie eine erste Tür geöffnet“, befand der Vorsitzende Richter. Gemäß der psychiatrischen Einschätzung des Angeklagten, der eine schlimme Jugend mit Flucht in die Drogen durchgemacht hatte, habe er in der Folge bei Entziehungskuren, die aber immer zu früh endeten, gute Ansätze gezeigt.

Ein geradezu salomonisches Urteil erforderte die notwendige Zusammenfassung mit einer schon bestehenden Vorverurteilung. In dieser war unwiderruflich ein Maßregelvollzug angeordnet – zusätzlich zum Entzug eine psychologische Betreuung mit Schulung für die Chance eines Neuanfangs. Deshalb wird die lebenslange Haft (immer mit der Chance auf eine Begnadigung) aufgeteilt in fünfeinhalb Jahre Vorwegvollzug – in dieser Zeit könne ein Entzug stabil werden, wie es der Gutachter für möglich hält. Dann folgen zwei Jahre Maßregelvollzug, anschließend wird endgültig über die „vorläufige“ Sicherungsverwahrung entschieden.

Die Angehörigen hielten sich mit der Wertung des Urteils zurück. Wichtig schien ihnen vor allem, dass der Prozess mit der Verurteilung eines unzweifelhaft Schuldigen abgeschlossen wurde. Dies wird als psychische Entlastung angesehen.