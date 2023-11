Kanalleichen-Prozess am Landgericht Wuppertal „Kein Ort für einen Spaziergang“

Im Prozess gegen Frank L., dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, seine Ex-Partnerin im September 2021 getötet und ihre Leiche in den Niederlanden in einen Kanal geworfen zu haben, wurde am achten Verhandlungstag ein Foto von der Bergung des Opfers gezeigt: Ein entkleideter Leichnam, im Wasser treibend, mit einem Strick um den Hals.