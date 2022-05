Direktkandidatin bei der Landtagswahl 2022 : Für die Chance, „sich zu entfalten“

Die 22-jährige Verwaltungsfachwirtin Jessica Bremes verkörpert bei der FDP den politischen Nachwuchs. Foto: James Zabel

Solingen / Wuppertal Jessica Bremes, die Vorsitzende der Jungen Liberalen in Wuppertal, kandidiert bei der Landtagswahl für die FDP im bergischen Wahlkreis 34.

Von Fred Lothar Melchior

Im Landtag saß Jessica Bremes schon mit 19 Jahren – als Teilzeitkraft im Büro des FDP-Politikers Stephen Paul (Herford). Jetzt tritt sie selbst an – als jüngste Kandidatin im gemeinsamen Wahlkreis von Solingen und Wuppertal. Die 22-Jährige lebt mit ihrem Freund, drei Katzen und einem Hund in Merscheid – ist aber Mitglied der Wuppertaler FDP.

Das hängt mit ihrem Arbeitsplatz in Solingen zusammen: Bremes arbeitet in der Stadtverwaltung, steht kurz vor dem Abschluss zur Verwaltungsfachwirtin und will Beruf und politische Tätigkeit sauber trennen. Vor dem Wechsel nach Wuppertal beteiligte sie sich in Solingen im Frauenforum und im Fahrgastbeirat, in der Nachbarstadt ist sie jetzt Vorsitzende der „Julis“.

Info Weitere Direktkandidaten Im Wahlkreis Wuppertal III / Solingen II treten neben Jessica Bremes (FDP) an: Anja Vesper-Pottkamp (CDU), Josef Neumann (SPD), Eva Miriam Fuchs (Grüne), Otto Feist (AfD), Till Sörensen-Siebel (Die Linke), Gina Nießer (Volt), Judith Röder (Die Partei). Ergebnisse 2017 Im Wahlkreis 34 gab es vor fünf Jahren bei den letzten Landtagswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat zwischen Kai Sturmfels (CDU / 33,1 Prozent) und Josef Neumann, das der SPD-Poltiker mit knappen Vorsprung für sich entschied (36,0 Prozent). Eva Schroeder (FDP) kam auf 9,5 Prozent.

Auf ihrer Homepage betont die gebürtige Hildenerin, die mit vier Jahren nach Ohligs kam, vor allem die Punkte Gesundheit, Kinderschutz und Bildung. In Wuppertal setzt sie sich beispielsweise für einen zweiten Drogenkonsumraum in Barmen ein, beschäftigt sich aber grundsätzlich mit psychischen Problemen Heranwachsender. „Ich kenne viele Menschen, die betroffen sind“, erläutert Bremes. Sie spricht offen darüber, dass sie selbst einmal in Therapie war – und deshalb auch die Schule wechselte.

Das Abitur legte Jessica Bremes am Humboldtgymnasium ab. Es folgten einige Semester Volkswirtschaftslehre in Düsseldorf und Wuppertal sowie die Tätigkeit im Landtag. 2019 war sie bei den Jungen Liberalen stellvertretende Leiterin des Bundesarbeitskreis Wirtschaft, Energie und Finanzen Dann öffnete sich die Tür zum Quereinstieg bei der Stadtverwaltung, wo die 22-Jährige inzwischen als Verwaltungswirtin im sozialen Bereich arbeitet und eine Stelle im Jobcenter in Aussicht hat.

Ihr Engagement beeindruckte die Wuppertaler Freidemokraten. Sie fragten, ob Bremes nicht für den Landtag kandidieren wolle. „Da konnte ich nicht Nein sagen. Es ist eine schöne Wertschätzung“, sagt die Merscheiderin. „Ich habe mich immer für Politik interessiert, wenn auch nicht für Parteipolitik, fand aber viele linke Ideen schön.“ Dass sie sich 2017 für die FDP entschied, lag am „Wahl-O-Mat“ und an einem Sowi-Leistungskurs, wo es auch um wirtschaftliche Zusammenhänge ging. Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz im Landtag war eine logische Folge.

„Für mich ist Gleichheit nicht immer mit Gerechtigkeit gleichzusetzen“, nennt Bremes eine ihrer Überzeugungen. „Der Einzelne muss die Chance bekommen, sich zu entfalten. Und man muss anerkennen, dass es unterschiedliche Lösungswege gibt. Das Thema Jugend jedenfalls wurde zu stark auf Party reduziert.“