Landgericht Wuppertal : Urteile des Amtsgerichts bestätigt

Solingen / Wuppertal Im Coppel-Park-Prozess nahm die Staatsanwaltschaft die Berufung zurück. Ein Solinger war wegen gefährlicher Körperverletzung zu neun Monaten Jugendhaft verurteilt worden, ein Mittäter war freigesprochen worden. Der Haupttäter war zuvor zu zwei Jahren und sechs Monaten Jugendhaft verurteilt worden.

Am Ende fehlten Zeugen, um die Sache zweifelsfrei zu klären. Die Staatsanwaltschaft nahm die Berufung zurück, nachdem der bereits rechtskräftig verurteilte Haupttäter des kriminellen Trios nicht aussagen wollte in der Berufungsverhandlung gegen seine beiden Mittäter. Einen von ihnen hatte das Amtsgericht freigesprochen, der andere war dort zu neun Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Bei diesen Strafen wird es nun bleiben mangels Belastungszeugen, die zu einer Klärung des Tatablaufs hätten beitragen können.

Soviel allerdings weiß man über das, was sich am 15. April 2018 zu nächtlicher Stunde im Gustav-Coppel-Park abgespielt haben soll: Am Ende gab es ein damals 17 Jahre altes Opfer, dass brutal von einer Mauer getreten und entkleidet worden sein soll. Der junge Mann hatte dort nach Wodka-Konsum vor sich hingedämmert, in trauter Runde mit zwei Solinger Freunden. Die Frage des Berufungsrichters nach einer „Kifferparty“ hatten die Jungs eher einsilbig bis gar nicht beantwortet. Allerdings seien an dieser Stelle des Abends die beiden nun Angeklagten ins Spiel gekommen – und deren Kumpel, der bereits wegen Raubes und Körperverletzung verurteilt wurde.