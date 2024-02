Berufung am Landgericht Wuppertal Urteil im Rosenkrieg-Prozess gesprochen

Er soll ihr in der Dusche an die Brust gefasst haben. Sie sagt, da sei die Ehe längst am Ende gewesen, sie habe keinen Sex mit ihrem Mann gewollt. Man habe aber noch im Eigenheim unter einem Dach gewohnt. Er sagt, er habe ihr nicht an die Brust gefasst. Das sei eine erfundene Geschichte seiner Frau, ein Rachefeldzug.