Fördermittel von Land und Bund : Geldsegen für Museumsbahnen

Wuppertal / Solingen Mit Fördermitteln von Land und Bund kann der Verein im kommenden Jahr einen weiteren Wagen auf die Gleise schicken.

Zum 50. Geburtstag darf es schon mal ein besonderes Geschenk sein. Das hatte Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung im Land NRW, im Gepäck, als sie den Betriebshof der Bergischen Museumsbahnen in Kohlfurth besuchte. „Das haben wir genau für Sie geplant“, sagte sie, als sie die Bewilligungen von gleich zwei Förderanträgen aus ihrer Mappe holte.

125.000 Euro vom Bund und weitere 100.000 Euro aus dem Landes-Förderprogramm Verkehrshistorische Kulturgüter fließen in diesem Jahr an den Betreiber-Verein der touristischen Straßenbahnlinie durch das Kaltenbachtal. Deren Stellenwert lässt sich daran ablesen, dass das Land unter 38 Antragstellern elf mit Geld bedachte, und die Kohlfurther letztlich ein Fünftel der bereitgestellten Gesamtmittel ergattern konnten.

„Mit der Bahn kam die Moderne“, sagte die Ministerin und lobte das ehrenamtliche Engagement der Straßenbahner. Anschließend schwang sie sich in Begleitung des Vereinsvorstands zu einer Fahrt in den Triebwagen 94 aus dem Jahr 1928. Er ist einer von aktuell fünf Fahrzeugen, die jährlich tausende Touristen von der Kohlfurther Brücke bis zur Haltestelle Greuel mitnehmen.

Ministerin Ina Scharrenbach will einiges abbauen

Willich : Ministerin Ina Scharrenbach will einiges abbauen

Dank des Geldsegens kommt bald noch ein weiteres, größeres Fahrzeug dazu: der Triebwagen 342 aus dem Jahr 1952, der bisher nur als Exponat in der Wagenhalle zu bewundern war, soll im kommenden Frühjahr auf die Strecke gehen. „Gerade wenn der Andrang groß ist, brauchen wir mehr Plätze für unsere Fahrgäste“, erklärt Michael Malicke vom Verein Bergische Museumsbahnen. Zur Instandsetzung weilt der Wagen derzeit in der Oberpfalz. Die benötigten Ersatzteile stammen von einem Schwesterfahrzeug, das bis zuletzt noch im österreichischen Gmund gefahren war, kürzlich aber ausrangiert wurde. Ein weiterer Teil der Fördergelder fließt in die Sanierung der Gleise.