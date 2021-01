Landgericht Wuppertal : Familienmitglieder sagen im Schnittert-Prozess aus

Solingen / Wuppertal Dem 47 Jahre alten Angeklagten aus Solingen wirft die Staatsanwaltschaft Raubmord vor. Als erste Zeugen hörten die Richter die hinterbliebenen, erwachsenen Kinder des 76-jährigen Opfers.

Die Einzelheiten des Mordes an einer 76-jährigen Solinger in, die in abgelegenen Hofschaft Schnittert gewohnt hat, müssen weiter beim Landgericht Wuppertal geklärt werden.

Der Angeklagte und mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger drogensüchtiger Wohnsitzloser aus Solingen, soll bei der Durchsuchung des Hauses, in dem die alte Dame alleine lebte, überrascht worden sein. Er soll das Opfer mit einem „stumpfen, kantigen Gegenstand“ erschlagen haben. Den Kerbspuren am Boden nach könnte es ein Reststein aus einer Natursteinmauer gewesen sein, die die Familie kurz zuvor im Garten errichtet hatte. Mit anderen Resten war dieser Stein in Sichtweite der Haustür abgelegt worden. Darüber waren sich die Zeugen einig, die den Stein in der Wohnung gefunden hatten.