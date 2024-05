Radtouren im Bergischen Land Über den Dächern von Wuppertal

Die Kreuzung am Schlagbaum ist eine der größten in Solingen. Alles, was von der Autobahn 46 aus Haan-Ost oder von der L 74 aus Kohlfurth kommend in Richtung Innenstadt will oder die westlichen Stadtteile über die Viehbachtalstraße ansteuert, muss diesen stark frequentierten Bereich passieren. Von dem Verkehrstrubel bekommen Fahrradfahrer nichts mit, wenn sie auf der Korkenziehertrasse gen Norden unterwegs sind. Unterirdisch wird der Schlagbaum in einem Tunnel passiert und anschließend der Frankfurter Damm erreicht.