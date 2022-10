Totschlag-Prozess am Landgericht Wuppertal : „Sie war tot“ - Angeklagter bricht in Tränen aus

Solingen / Wuppertal Im September 2021 soll ein Solinger seine Lebensgefährtin getötet und ihren Leichnam nahe Freudenstadt im Schwarzwald verbrannt haben. Jetzt steht der 33-Jährige vor Gericht.

Wo, wann und wie die Frau zu Tode gekommen ist – dazu hatte sich der 33-Jährige vor Prozessbeginn nicht geäußert. Das tat er nun ausführlich mit seiner Einlassung, die sich vor allem so verstehen lässt: Wenn sich alles so zugetragen hat, wie es der Angeklagte nun erzählt, war der Tod der 36-Jährigen nicht beabsichtigt.

Als es um den Sohn geht, der im Nebenraum geschlafen habe, bricht der 33-Jährige in Tränen aus. Nach einer kurzen Pause spricht er weiter über seine Angst, dass der Dreijährige aufwachen und seine tote Mutter so hätte sehen können. Er habe eine Decke über die Frau gelegt, sie später in die Folie eines Planschbeckens eingewickelt und sie in den Kofferraum seines Autos gelegt. Seinem Sohn habe er gesagt, dass man gemeinsam einen Ausflug machen würde. Am Nachtschalter einer Tankstelle habe er ihm noch ein Brötchen gekauft.