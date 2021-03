Landgericht Wuppertal : Angeklagter kündigt Wahrheit an

Solingen / Wuppertal Nach der Beweisaufnahme wurde der Schnittert-Prozess unterbrochen und vertagt. Der wegen Raubmordes angeklagte Solinger will kommende Woche eine „wichtige Einlassung“ geben.

Den Schlagspritzspuren ihres Blutes nach in der Diele und an der Haustür habe sie bei den ersten Schlägen noch gestanden, sei dann an der Haustür in sich zusammengesunken, erklärte der Ermittler vor dem Landgericht. Danach sei weiter auf sie eingeschlagen worden. Dabei seien vermutlich vom Tatwerkzeug auch vier Kerben im Laminatboden entstanden. Aber weder am schweren Stein, der als Tatwerkzeug in Verdacht steht, habe man Blutspuren gefunden, noch sei der Ursprung der Kerben klar. Einige Blutspuren außen an der Haustür würden nicht direkt zum Tatverlauf passen. Klar ist aber, dass der Körper des Opfers die Tür fast blockiert habe. Sie sei nur schwer nach innen zu drücken gewesen.