Solingen/Wuppertal : Angeklagter bestreitet einen sexuellen Missbrauch

Solingen/Wuppertal Der Prozess um eine Vergewaltigung auf einer Dienstfahrt beschäftigt die Gerichte seit mittlerweile vier Jahren. Nun ging der Rechtsstreit zwischen einem Abteilungsleiter und einem jungen Kollegen vor dem Landgericht weiter.

Als Heinrich Böll das „Ende einer Dienstfahrt“ zu Papier brachte, ließ er seine Geschichte an einem rheinischen Amtsgericht spielen. Das Geschehen im Gerichtssaal trug familiäre Züge, die Verhandlung mutierte zu einer Art Sozialpsychologie einer kleinen Stadt. Die Sache wurde kleingehalten, die Presse zeigte keinerlei Interesse am Prozess.

Was hingegen derzeit – und das bereits zum zweiten Mal – am Wuppertaler Landgericht verhandelt wird, macht bereits über Jahre hinweg bundesweit Schlagzeilen. Erstinstanzlich am Amtsgericht abgeurteilt, nach der Berufung und beantragter Revision nun erneut ans Landgericht zurückverwiesen und zwischendrin soll es mehrere Prozesse am Arbeitsgericht gegeben haben: Dieses Ende einer Dienstfahrt beschäftigt die Gerichte seit mittlerweile vier Jahren.

Gemeinsam auf Reisen waren im April 2013 ein Abteilungsleiter und dessen junger Kollege, beide angestellt bei einem in Solingen ansässigen Unternehmen. Im Schwarzwald angekommen, soll man sich im Restaurant zum Geschäftsessen mit einem langjährigen Kunden getroffen haben. Danach ging es zum Absacker ins Hotel, schon zuvor hatte man einige Bierchen getrunken und nun kamen noch drei oder vier „Kurze“ hinzu. Von da an gibt es unterschiedliche Versionen einer Geschichte, die sich aus Sicht des jungen Kollegen so anhört: Er sei noch kurz zur Toilette gegangen und habe danach seinen Zimmerschlüssel nicht mehr gefunden. Nach vergeblicher Suche habe er schließlich seinen Vorgesetzten gebeten, mit in dessen Doppelbettzimmer übernachten zu dürfen. In den frühen Morgenstunden habe der ihm plötzlich ans Geschlechtsteil gefasst. Er selbst sei daraufhin aus dem Bett gesprungen und habe dort dann auch noch seinen Zimmerschlüssel gefunden. Den habe der Vorgesetzte aus der Jackentasche genommen, um ihn zur gemeinsamen Übernachtung zu zwingen.