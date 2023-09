Prozess am Landgericht Wuppertal Video schließt Bruder des Angeklagten als Täter aus

Der Angeklagte hatte schon zu Prozessbeginn eingeräumt, am Tatort gewesen zu sein, weil er seinem Vater habe zu Hilfe eilen wollen, der offenbar mit dem späteren Opfer in Streit geraten war. Der Verteidiger des 32-jährigen hatte gesagt, dass sich sein Mandant am Kopf verletzt und mit blutverschmierten Händen in einem nahegelegenen Waldstück wiedergefunden habe. An Messerstiche könne er sich nicht erinnern.