Vorsichtsmaßnahme nach den Regenfällen der vergangenen Tage Wupperinsel in Unterburg wird geräumt

Die Erinnerung an das verheerende Hochwasser vom Juli 2021 ist noch frisch – weswegen die Verantwortlichen bei der Stadt Solingen nun auf Nummer sicher gehen wollen. Nachdem es in den vergangenen Tagen in der Region zu teils heftigen Niederschlägen gekommen ist, hat das Rathaus am Donnerstag damit begonnen, die Wupperinsel in Unterburg sicherheitshalber räumen zu lassen.