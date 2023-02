Historisches Gebäude in Solingen Wupper rückt am Balkhauser Kotten immer näher

Solingen · 2021 verursachte das Jahrhunderthochwasser starke Schäden an einem historischen Gebäude in Solingen. Warum die Gefahr am Balkhauser Kotten auch heute nicht gebannt ist und was jetzt möglichst schnell passieren muss.

23.02.2023, 16:48 Uhr

Der Balkhauser Kotten liegt unmittelbar an der Wupper. Beim Hochwasser 2021 verlor das Grundstück im Uferbereich eine Breite von acht bis zehn Metern. Bei jedem neuen Starkregen kann die Abbruchkante weiter in Richtung Gebäude rücken. Der Gesamtschaden könnte eine Million Euro betragen. Foto: Peter Meuter

Gut eineinhalb Jahre, nachdem das Jahrhunderthochwasser vom Juli 2021 auch am Balkhauser Kotten immense Schäden verursacht hat, ist die Gefahr durch die Wupper weiterhin nicht gebannt. Denn mit jedem neuen Starkregen rückt der Fluss ein Stück näher an das historische Gebäude im Süden Solingens heran – weswegen die Zeit für einen verbesserten Hochwasserschutz inzwischen drängt, um zusätzliche Schäden möglichst auszuschließen.