Feuer in Solingen Wohnungsbrand mit vier Verletzten

In einem Wohngebäude in Solingen ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, der Einsatz der Feuerwehr dauert an. Was bislang bekannt ist.

25.03.2024 , 07:18 Uhr

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem Wohngebäude in Solingen-Höhscheid ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zehn weitere Menschen wurden von Einsatzkräften vor Ort versorgt, vier Menschen werden laut Angaben der Feuerwehr noch vermisst. Die Feuerwehr sprach von einer massiven Brandausbreitung im ersten Obergeschoss. Sie ist noch im Einsatz vor Ort. Zu der Brandursache und Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

(lav/dpa)