Wohnungsbrand in Solingen : Bewohner konnte sich noch selber retten

Solingen Die Feuerwehr Solingen wurde am Dienstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Zweigstraße gerufen. Eine Person sollte sich noch in der Wohnung im zweiten Obergeschoss befinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die Feuerwehr gegen 21 Uhr vor Ort eintraf, hatte sich die Person bereits selbst über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht und wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter Atemschutz und brachten eine Drehleiter in Stellung. „Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, teilte Einsatzleiter Christoph Schmalz mit

Die Holzdecke über der Brandstelle wurde geöffnet und mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Brandwohnung ist zunächst unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.

(red)