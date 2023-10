Soziale Lage in Solingen Wohlfahrtsverbände sehen Angebote vor dem Aus

Schon jetzt führe das finanzielle Ungleichgewicht zu Einschränkungen, ergänzt Dr. Christoph Humburg, Direktor des Caritasverbands Wuppertal/Solingen. Der etwa müsse bereits an einigen Schulen die Frühbetreuung im offenen Ganztag einstellen. Aber auch andere Angebote der Eckpfeiler Bildung, Soziales und Gesundheit seien gefährdet – und das in Zeiten, in denen der Bedarf an Hilfsprogrammen steige. Die Anfragen an die Schuldnerberatung der Diakonie seien zum Beispiel explosionsartig angewachsen, berichtet Ulrike Kilp.