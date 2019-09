Wirtschaftsförderung : „Gestalten füllt mit positiver Energie“

Wirtschaftsförderer Michael Schwebel geht Ende dieses Monats in den Ruhestand. Foto: Melchior. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Michael Schwebel, der dienstälteste Wirtschaftsförderer der Stadt, geht nach 37 Jahren in den Ruhestand.

An seinen ersten Arbeitstag bei der Wirtschaftsförderung, einen Freitag, kann sich Michael Schwebel noch gut erinnern. „Man hat mir einen Stapel Gutachten und andere Papierberge in die Hand gedrückt, damit ich mich einlesen konnte.“ Dann wurde es am 1. Oktober 1982 immer ruhiger um ihn herum: „Ich war um halb vier ganz allein im Rathaus.“ Schwamm drüber: Schwebel, der aus der freien Wirtschaft an lange Arbeitstage gewohnt war, erlebte danach auch bei der Wirtschaftsförderung keine 40-Stunden-Wochen mehr.

Die Wirtschaftsförderung war kurz zuvor neu ausgerichtet worden. Eine der ersten Aufgaben für Betriebswirt Schwebel: „Ich sollte mir Firmenbilanzen ansehen, ob die Unternehmen eine Verlagerung überstehen würden.“ Es war eine unbefriedigende Arbeit: „Da kommt man schnell an seine Grenzen, weil man die Hintergründe der Zahlen nicht kennt und die Unternehmer weder Zeit noch Lust haben, sie zu erläutern.“

Info Nächste Aufgabe: Jugendliche betreuen Zur Person Michael Schwebel wurde in Marburg geboren, kam aber schon als Zweijähriger nach Solingen. Der Humboldtschüler und Absolvent der Fachoberschule für Wirtschaft studierte in Düsseldorf BWL und arbeitete zunächst im Großhandel. Der 65-Jährige hat zwei Töchter sowie einen Sohn und drei Enkelkinder. Nach seiner Berufstätigkeit, die in diesem Monat endet, will Michael Schwebel zu seiner Freundin ins Ruhrgebiet ziehen – „eine spannende Region“ – und als Mitglied des Kinderschutzbunds eingewanderte Jugendliche betreuen. Außerdem bleibt mehr Zeit für kulturelle Interessen, für die Fitness (Walken) und für Städtereisen.

Konkreter wurde es, als Mitte der 80er Jahre die ersten Fragen nach Altlasten auftauchten. Schwebel: „In Bielefeld waren Wohnhäuser auf einer früheren Deponie errichtet worden. Da stellte man fest, dass das auch in Solingen ein Problem sein könnte.“ Zum „Befreiungsschlag“ gegen die Platznot vieler Firmen sollte das neue Gewerbegebiet Dycker Feld werden, das aber zunächst an einem Normenkontrollverfahren scheiterte. Schwebel: „Da kam es zum Flächenengpass.“

Das Bauen in die Höhe und Flächenrecycling waren deshalb angesagt. „Die Insolvenz der Firma Robert Hermes an der Zweigstraße in Höhscheid führte dann zu meinem ersten Fall“, berichtet der Projektmanager. „Ich habe nach Rücksprache mit Kollegen anderer Stadtdienste und Ämter ein Konzept entwickelt, wie man ein 14.000 Quadratmeter großes Grundstück mit sieben bis acht Unternehmen am besten nutzen konnte – etwa dank einer durchgängigen Grenzbebauung. Ein ähnliches Konzept haben wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre an der Straße Heiligenstock in Ohligs verfolgt. Das hat geholfen, Flächenengpässe zu überwinden.“

An seinen ersten Fall sei er noch unbeschwert herangegangen, bilanziert der Wirtschaftsförderer. „Mit zunehmender Erfahrung wird man vorsichtiger, ist aber auch nicht mehr in der Lage, jedes Problem zu überwinden.“ Wobei Michael Schwebel sich „bis auf wenige Ausnahmen“ um die Probleme der kleineren Unternehmen kümmerte. Einigen davon konnte er am Gleisdreieck in der Nähe des Gymnasiums Schwertstraße eine neue Heimat schaffen: „Das erste Grundstück haben wir im Jahr 2000 verkauft. Am Gleisdreieck wurde, um Fläche zu sparen, nicht einmal ein Wendehammer gebaut: Die Lkw können ja auf den Firmenarealen wenden.“

Als das alte Bahngelände entrümpelt wurde, saß die Wirtschaftsförderung bereits im neuen, Ende 1998 bezogenen Gründer- und Technologiezentrum am Grünewald ihr neues Domizil. „Als wir eingezogen sind, waren wir noch ein Amt. Ab dem 1. Januar 1999 sind wir dann als KG aufgetreten.“

„Gestaltung ist ein Vorgang, der einen mit sehr viel positiver Energie füllt“, blickt Schwebel dankbar zurück. „Viele erfolgreiche Unternehmer, die ich habe kennenlernen dürfen, sind davon geprägt.“ Und haben ihren eigenen Charakter. Mit Schmunzeln erinnert sich der Wirtschaftsförderer an einen „Großinvestor“, für den er eine Reihe von Förderprogrammen herausgesucht hatte. Dessen Reaktion: „Mit Banken haben wir es nicht so.“